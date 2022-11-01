Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 12:34 Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье

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Несколько жилых многоквартирных домов, коммерческих и социальных объектов получили разрешение на ввод в эксплуатацию в Подмосковье. Еще 14 проектов одобрены для строительства и начнут реализовываться в ближайшее время.

Новоселье вскоре отметят жильцы дома на 703 квартиры в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово (Красногорск). Другой дом на 485 квартир ввели в эксплуатацию в ЖК «Жемчужина» в городе Старая Купавна (Богородский округ). Комиссия также признала полностью достроенными жилые дома в ЖК «Пригород Лесное» (Ленинский округ), ЖК «Новая Щербинка» (Подольск), ЖК «Героев» (Балашиха) и еще три здания на 108 квартир в ЖК «Заречье» в поселке Малаховка (Люберцы).

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Среди нежилых объектов разрешение на ввод в эксплуатацию получили детский сад на 200 мест в составе ЖК «Катуар» (Мытищи), лабораторно-производственный комплекс «ТЭК-электроникс» (Дубна), паркинг в Ленинском округе и реабилитационный центр «Три сестры» в Лосино-Петровском.

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Вместе с тем еще 14 проектов получили разрешение на строительство. Из них девять жилых домов в коттеджном поселке «Кэмбридж» в деревне Красный Поселок (Истра) и МКД на 256 квартир по улице Центральная в Красногорске. Также в скором времени в Подмосковье начнется строительство новых нежилых объектов, среди которых детские сады в ЖК «Ильинские луга» (Красногорск) и ЖК «Осенний квартал» (Мытищи).

Свыше 30 школ, детских садов и поликлиник построят в Подмосковье к концу года. Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что такие объекты должны строиться быстро и качественно. Некоторые из них будут сданы в эксплуатацию раньше намеченного срока.