Еще 14 рабочих мест появится на фабрике модульных конструкций в Краснознаменске | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 13:44 Еще 14 рабочих мест появится на фабрике модульных конструкций в Краснознаменске

Читать 360tv в

Новый цех фабрики модульных конструкций начали строить в Краснознаменске. На нем смогут трудоустроиться еще 14 человек, сообщили в Минжилполитики Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации.

Реклама

Компания работает в сфере модульных зданий из блок-контейнеров. В новом цеху разместят станки и обустроят административное помещение. В проект инвестировали 180 миллионов рублей.