Еще 14 новостроек встали на кадастровый учет в Подмосковье

Три жилых дома и 11 таунхаусов получили кадастр на прошлой неделе. Это позволит собственникам зарегистрировать свои права на недвижимость.

Новостройки находятся в трех городских округах Подмосковья. Больше всего объектов поставлено на кадастровый учет в Истре — 11 таунхаусов в ЖК «Кембридж». Из них восемь зданий находятся на Ирландском бульваре, еще три дома — на Английском бульваре. Кадастровые номера также присвоили двум домам на 146 и 58 квартир в ЖК «Миниполис Дивное» в Видном (Ленинский округ) и жилому дому на 128 квартир в деревне Котово (Наро-Фоминский округ).

Постановка на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.