Еще 14 населенных пунктов Подмосковья подключили к газу

Второй год подряд Министерство энергетики Московской области подводит газ к еще большему количеству населенных пунктов региона. Этот процесс держит под собственным контролем лично губернатор Андрей Воробьев. За неделю удалось газифицировать еще 14 деревень, сел и поселков в Подмосковье.

Газ пришел в деревни Акулово, Мартьяново г. о. Серпухов; деревню Белеутово г. о. Ленинский; поселок Ивановское, деревню Котерево г. о. Истра; деревню Богатищево г. о. Кашира; деревню Солманово г. о. Одинцовский; деревню Андреевское, поселки Бородино, Ворошилово, деревни Бараново, Ильинская Слобода г. о. Можайский; деревню Верхнее Велино г. о. Раменский; деревни Аксенчиково г. о. Чехов.

«Благодаря слаженной работе, Подмосковье сегодня является лидером по темпам газификации среди всех регионов страны! На сегодняшний день работы завершены в 1674 населенных пунктах, газом обеспечены 51,5 тысяч человек. Будем стараться и дальше держать высокие темпы», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В целом на территории Московской области в программу по социальной газификации входят 2805 населенных пунктов. Газопровод обычно подводят до границ участка, на котором расположен сам дом. Затем заполняется специальная заявка на подключение, и тогда газ прокладывают уже в само здание. Заполнить такую заявку можно в мобильных или обычных офисах Социальной газификации, а также на портале Госуслуг и некоторыми другими способами.