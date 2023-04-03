Подмосковье 03 апреля 2023, 12:47 Еще 14 кровель отремонтируют в Дедовске в 2023 году

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Администрация Истры начала системную работу по замене кровель два года назад. За это время в городском округе капитально отремонтировали 96 крыш. Еще 26 кровель отремонтируют в этом году, из них 14 — в Дедовске, где этот вопрос особенно актуален.

Глава Истры во время рабочего визита в Дедовск осмотрела кровли, которые требуют замены. Жители дома на улице Курочкина поблагодарили главу за уже проведенные работы.

«Основной процент замененных кровель — это город Дедовск. Связано с тем, что самый ветхий фонд находится именно здесь. Огромное количество жалоб десятилетиями шло на текущие кровли от жителей верхних этажей», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Так, прошлой зимой от жителей поступило на 100 жалоб о протечках меньше, чем год назад. После реализации программы по замене кровель эта проблема уйдет с повестки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов обратить внимание на другие задачи — ремонт дорог и устранением луж.

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