Подмосковье 21 ноября 2022, 17:21 Еще 14 инвестпроектов импортозамещения реализовали в Подмосковье

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За последние пять месяцев в Подмосковье реализовали 14 инвестпроектов по импортозамещению. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Производство импортозамещения запустили три компании с начала ноября, а всего за последние пять месяцев реализовали 14 инвестпроектов.

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«Суммарный объем инвестиций по этим проектам превысил 3,8 миллиарда рублей, а общее количество созданных рабочих мест составило около тысячи», — добавила она.

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Среди реализованных инвестроектов — выпуск биоразлагаемой посуды компанией «Экопак» в Шатуре. В Солнечногорске запустилось производство ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью «Основной элемент». Также в Мытищах открылся завод кабелей для судов.

До конца года в регионе планируют запустить еще семь импортозамещающих производств. Всего Мининвест сопровождает 130 проектов, инвестиции в которые превысили 146 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье сохранило лидерство по производству хлеба. В области делают 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО.

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