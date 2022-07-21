Еще 14 госзакупок опубликовали в Подмосковье

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 14 закупок за неделю. Это тендеры на капитальный ремонт, школьное питание, строительные работы и поставку оборудования.

Подрядчика начали искать для проведения капитального ремонта Сергиевской детской школы искусств. Еще три закупки связаны с поставкой горячего питания в Ново-Харитоновскую среднюю школу № 10.

Капитальный ремонт дороги № 10 запланировали в Сергиевом Посаде, а в Мытищах — построить детский сад на 250 мест. В Богородском появится автодорога, сеть водоотведения и уличного освещения.

В Подольске ищут подрядчика на строительные работы и поставку оборудования для школы на 1100 мест. В Балашихе приведут в порядок канализацию, а в Лобне благоустроят лесопарк.

Еще одна закупка связана с поставкой ноутбуков для школ. Также закупят транспорт для учреждений соцобслуживания.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные больницы получили 800 единиц техники с начала года.