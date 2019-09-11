Еще 14 дорог отремонтируют в Воскресенском округе

Программа ремонта дорог в Воскресенском городском округе выполнена в полном объеме. Поэтому в нее было дополнительно включено еще 14 объектов, большая часть из которых расположена на территориях городских микрорайонов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Программа ремонта дорог регионального и муниципального значения Воскресенского городского округа в 2019 году включала в себя 59 дорожных объектов, 53 их которых — муниципальные. К 30 июля ремонтные дорожные работы были завершены в полном объеме.

В связи с перераспределением денежных средств из областного бюджета, району была выделена дополнительная сумма на софинансирование дорожного ремонта. Было принято решение включить в программу и отремонтировать дополнительно еще 14 объектов, большая часть из которых проходит по территории микрорайонов Воскресенска: проезжие части городских улиц Гиганта, Колыберевской, Калинина, Суворова, двух участков по улице Октябрьской, улицы Солнечную, Красноармейскую, Первомайскую, Маркина, Победы, Кагана; улицу Школьную в деревне Маришкино и Коммунальную в селе Конобеево.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

По всем 14 дорожным объектам уже проведены закупочные процедуры, по 10 — идет процедура подписания контрактов. Завершен ремонт улицы Коммунальной в селе Конобеево, начаты работы на трех других участках: городских улиц Гиганта, Суворова и Октябрьской.

Местная жительница Валентина Шевчук очень довольна расширением списка приводящихся в порядок дорог. «Для меня, как для автолюбителя, вопрос ремонта дорог очень важен. Отлично, что благодаря софинансированию программа расширяется, и что-то приведут в порядок раньше, чем планировалось. Хочется верить, что асфальтоукладчики будут соблюдать технологии и выполнять свою работу качественно. Отремонтированная дорога должна служить долго», — заявила Валентина Шевчук.

В общей сложности протяженность ремонта составляет свыше трех километров. Планируется, что дополнительные работы будут завершены к началу зимнего сезона.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Как разъяснила начальник отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципалитета Ольга Жукова, сейчас ремонтируют дороги по дополнительному списку, согласованном на «Строительном часе» с губернатором Московской области.

«По улице Коммунальной дорожные работы уже завершены, и сейчас проводится процедура проверки их качества. Еще по трем участкам дорог работы продолжаются. На улице Суворова укладка асфальтобетона завершена, этот же этап начался на улице Гиганта, а на улице Октябрьской начали замену бортового камня», — уточнила начальник отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Воскресенского округа.