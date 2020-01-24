Еще 14 детских садов откроют в Подмосковье. Их построят за счет инвесторов, а не бюджета

В Московской области в 2020 году построят 14 детских садов за счет инвесторов. В них пойдут больше трех тысяч малышей, сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Четыре детских сада откроют в Ленинском округе, три — в Красногорске, по два — в Котельниках и Балашихе. Также учреждения строят в Лосино-Петровском, Люберцах, Мытищах. Детсады находятся рядом с новыми жилыми комплексами.

«В Подмосковье все объекты социальной инфраструктуры вводятся только в унисон с жилыми домами в рамках комплексного и устойчивого развития территорий. Так, в 2019 году было построено 18 детских садов более чем на 2,8 тысячи мест. На 2020 год запланировано завершение строительства 14 детских садов на 3004 места», — рассказала Инна Федотова.

Все новые детские сады оснастят нужным оборудованием и инвентарем.