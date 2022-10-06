Больницы в Щелкове и Лосино-Петровском получили новые аппараты ЭКГ | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Больницы в Щелкове и Лосино-Петровском получили новые аппараты ЭКГ

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Новое оборудование поставили в медучреждения Щелкова и Лосино-Петровского. Это 14 аппаратов ЭКГ на сумму почти три миллиона рублей. Их закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Благодаря новой технике кардиологические исследования станут доступнее для жителей округов.

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Как объяснил директор щелковской больницы Дмитрий Логинов, ЭКГ-исследования позволяют получить точную аналитику по заболеваниям сердца и подобрать подходящую программу лечения.

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«Аппараты уже распределены в фельдшерско-акушерские пункты, поликлинические отделения и поликлиники нашего округа», — уточнил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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