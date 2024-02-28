Подмосковье 28 февраля 2024, 15:31 Еще 137 аппаратов для рентгена и МРТ приобретут для больниц Подмосковья в 2024 году Минздрав МО

Читать 360tv в

Почти 140 единиц тяжелого медицинского оборудования планируют закупить в этом году для подмосковных больниц. Это цифровые аппараты для рентгена, МРТ, КТ, а также флюорографы и ангиографы.

«Мы закупаем новое тяжелое медоборудование, чтобы заменить уже устаревшие аппараты на современные, а также открыть новые кабинеты там, где это требуется. В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму более 4,6 миллиарда рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

В этом году планируется приобрести 85 рентгеновских аппаратов, 20 маммографов, 15 флюорографов, 10 аппаратов МРТ, пять КТ и два ангиографа.

Новые аппараты МРТ получат МОНИКИ, Московский областной онкодиспансер, Ступинская и Солнечногорская больницы. Выработавшие ресурс аппараты КТ заменят в Балашихинской, Красногорской и Долгопрудненской больницах.

Медтехнику закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».