Подмосковье 19 апреля 2023, 17:14 Еще 130 светофоров перенастроили в Подмосковье для улучшения дорожной ситуации Минтранс Подмосковья

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Работу светофоров продолжают менять в Подмосковье на тех участках дорог, где традиционно наблюдается большой трафик. С начала года отрегулировали еще 130 объектов, изменив интервал работы красного и зеленого секторов.

Один из методов улучшения дорожной обстановки — перенастройка светофоров. В Подмосковье активно практикуют этот способ. По данным Минтранса региона, только на этой неделе отрегулировали еще 10 объектов на Осташковском шоссе в Мытищах и в Лобне. Оценить эффект можно будет спустя несколько недель.

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Больше всего светофоров перенастроили с начала года в Мытищах, Лобне и Солнечногорске.

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