Еще 130 рабочих мест создадут в Серпухове благодаря инвестору

В Серпухове построили новую фабрику компании «Зульцер Хемтех». Благодаря ей в муниципалитете появятся дополнительные вакансии, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

«В Министерстве жилищной политики выдано разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса зданий и сооружений. Открытие комплекса общей площадью шесть тысяч квадратных метров позволит создать 130 дополнительных рабочих мест», − отметила министр ведомства Инна Федотова.

В проект инвестировали 400 миллионов рублей. Он находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области.

«Зульцер Хемтех» — российское подразделение международного концерна Sulzer. Компания специализируется на технологиях перемешивания, разделения, нанесения всех типов жидкостей.