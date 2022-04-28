Еще 13 участков дорог отремонтируют в Истре до конца года

Свыше 15 километров дорог отремонтируют в Истре до конца года. Это 13 участков. В Минтрансе Подмосковья отметили, что параллельно формируют дополнительный план ремонта.

В список дорог, которые отремонтируют в первую очередь, уже включили две региональные и 11 муниципальных. Это проезжие части в поселках Курсаково, Снегири, а также деревнях Талицы, Телепнево, Воскресенки, Обновленный труд, Турово и других.

Обновление коснется улиц Красной, Солнечной, Жданова, Новой, Железнодорожной и не только.

Эти дороги улучшат в рамках первой волны ремонта. Перечень дополнительной программы будет готов позже.

Адресная программа ремонта дорог в Подмосковье доступна на сайте областного Минтранса.

Также на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту дорог на 2023 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.