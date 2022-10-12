Еще 1,3 тысячи гектаров земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 18:03 Поделиться Telegram

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Viber Еще 1,3 тысячи гектаров земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье за неделю

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Программа по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот продолжается в Подмосковье. За неделю аграрии распахали еще 1293,6 гектара земли, а с начала года в оборот ввели уже 36 тысяч гектаров.

«Подмосковным предприятиям и фермерам еще предстоит освоить участки площадью более 4 000 гектаров, так как наша цель по этому направлению — 40 тысяч гектаров до конца года», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Больше всего земель распахали в городских округах Клин (3957,6 гектара) и Шаховская (2401,2 гектара). Хорошие показатели в Можайске (2026,3 гектара), Волоколамске (1892,2 гектара) и Коломне (1823,3 гектара). Лидерами среди предприятий являются концерны «ТуламашАгро», «Дока-Генные Технологии» и «РусМилк».

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По программе «Подмосковные 10 гектаров» получено в общей сложности 19 заявок на общую площадь 793 гектара. Летом губернатор Андрей Воробьев дал поручение доработать и расширить эту меру поддержки сельских производителей.

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