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    25 января 2021, 12:44

    Пункты вакцинации от ковида откроются в ТЦ Подмосковья. Вот их адреса

    Анастасия Аброськина, Нина Петлинова

    Еще 13 новых пунктов вакцинации от коронавируса заработают в Московской области взамен открытым ранее. Они появятся в торговых центрах региона, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
    Пункты вакцинации от ковида откроются в ТЦ Подмосковья. Вот их адреса

    Новые пункты вакцинации заработают в торговых центрах восьми городских округов региона. Некоторые из них уже заработали с 25 января, остальные начнут принимать пациентов в скором времени.

    Клин

    ТЦ «Дарья». Адрес:г. Клин ул. Карла Маркса д. 4. Часы работы: 28 января — 16:00–19:00.

    ТЦ «Торговый квартал». Адрес: г. Клин, Советская площадь, 5. Часы работы: 4 февраля — 10:00–12:00.

    Гипермаркет «Леруа Мерлен». Адрес:д. Борозда, д. 170/2. Часы работы: 18 февраля — 10:00–12:00.

    ТЦ «Карусель". Адрес: г. Клин, ул. Победы, д. 11. Часы работы: 25 января — 10:00–12:00.

    Реутов

    ТРЦ «Экватор». Адрес: г. Реутов, ул. Октября, вл. 55. Часы работы: 1 февраля — 18:00–20:00.

    Балашиха

    ТРЦ «Новоизмайловский». Адрес: ш. Энтузиастов, вл. 11с.4.

    Часы работы: 25 января — 15:00–20:00, 27 января — 15:00–20:00.

    Зарайск

    ТЦ «ДА». Адрес: ул. Ленинская, д. 47. Часы работы: 30 января — 10:00–14:00.

    Егорьевск

    ТЦ «Гранд». Адрес: пр. Ленина, д. 20. Часы работы: 1 февраля — 12:00–16:00.

    Солнечногорск

    ТЦ «Солнечный». Адрес: Солнечногорск, ул. Красная, 22а.

    Часы работы: 27 января — 9:00–14:00, 3 февраля — 9:00–14:00, 10 февраля — 9:00–14:00, 17 февраля — 9:00–14:00.

    г. Озеры

    ТЦ «Магнум». Адрес: ул Ленина, д. 35.

    Часы работы: 26 января — 10:00–14:00, 28 января — 10:00–14:00.

    Сергиев Посад

    ТЦ «Капитолий». Адрес: г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 85.

    Часы работы: 13 февраля 10:00–15:00, 27 февраля 10:00–15:00.