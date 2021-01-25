Пункты вакцинации от ковида откроются в ТЦ Подмосковья. Вот их адреса
Новые пункты вакцинации заработают в торговых центрах восьми городских округов региона. Некоторые из них уже заработали с 25 января, остальные начнут принимать пациентов в скором времени.
Клин
ТЦ «Дарья». Адрес:г. Клин ул. Карла Маркса д. 4. Часы работы: 28 января — 16:00–19:00.
ТЦ «Торговый квартал». Адрес: г. Клин, Советская площадь, 5. Часы работы: 4 февраля — 10:00–12:00.
Гипермаркет «Леруа Мерлен». Адрес:д. Борозда, д. 170/2. Часы работы: 18 февраля — 10:00–12:00.
ТЦ «Карусель". Адрес: г. Клин, ул. Победы, д. 11. Часы работы: 25 января — 10:00–12:00.
Реутов
ТРЦ «Экватор». Адрес: г. Реутов, ул. Октября, вл. 55. Часы работы: 1 февраля — 18:00–20:00.
Балашиха
ТРЦ «Новоизмайловский». Адрес: ш. Энтузиастов, вл. 11с.4.
Часы работы: 25 января — 15:00–20:00, 27 января — 15:00–20:00.
Зарайск
ТЦ «ДА». Адрес: ул. Ленинская, д. 47. Часы работы: 30 января — 10:00–14:00.
Егорьевск
ТЦ «Гранд». Адрес: пр. Ленина, д. 20. Часы работы: 1 февраля — 12:00–16:00.
Солнечногорск
ТЦ «Солнечный». Адрес: Солнечногорск, ул. Красная, 22а.
Часы работы: 27 января — 9:00–14:00, 3 февраля — 9:00–14:00, 10 февраля — 9:00–14:00, 17 февраля — 9:00–14:00.
г. Озеры
ТЦ «Магнум». Адрес: ул Ленина, д. 35.
Часы работы: 26 января — 10:00–14:00, 28 января — 10:00–14:00.
Сергиев Посад
ТЦ «Капитолий». Адрес: г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 85.
Часы работы: 13 февраля 10:00–15:00, 27 февраля 10:00–15:00.