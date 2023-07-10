Подмосковье 10 июля 2023, 16:32 Еще 13 подростков из Мытищ отдохнули в военно-патриотическом лагере в парке «Патриот»

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Третья смена «Лагеря настоящих героев» на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» завершилась 9 июля. Там отдохнули 13 школьниц из Мытищ.

«Лагерь настоящих героев» — всероссийский проект патриотического воспитания молодежи. Помимо отдыха и развлечений, дети приобретают реальные навыки при помощи игрового процесса.

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Девушки из Мытищ прошли программу «Школа тактической медицины». Они изучили основы начальной военной подготовки, туризма, ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи, самообслуживания и взаимопомощи. Кроме того, школьницы получили навыки самозащиты и выживания в дикой природе.

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