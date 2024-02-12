Подмосковье 12 февраля 2024, 13:21 Еще 13 подмосковных отделений «Почты России» адаптировали для инвалидов в 2023 году Unsplash

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Отделения «Почты России» модернизируют для клиентов с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 2023 году в Подмосковье адаптировали 239 отделений для людей с ОВЗ.

Всего у «Почты России» 239 адаптированных отделений в Подмосковье для людей с инвалидностью. Для инвалидов устанавливают пандусы и напольные тактильные указатели, а на фасадах входных групп размещают вывески с режимом работы, выполненные крупным шрифтом и таблички, написанные шрифтом Брайля.

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«Важный аспект при создании комфортных условий — обеспечение доступной среды не только клиентам с ограниченными возможностями здоровья, но и сотрудникам компании, поскольку в „Почте России“ работают около шести тысяч людей с инвалидностью», — отметил заместитель генерального директора «Почты России» Петр Засельский.

Напомним, люди с инвалидностью по зрению, слуху или на инвалидных креслах-колясках также могут бесплатно вызвать сотрудника «Почты России» на дом. Заявку следует направить по почте: dsreda@russianpost.ru.

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