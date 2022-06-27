27 июня 2022, 11:47
Еще 13 новостроек Подмосковья получили кадастровый номер
На кадастровый учет В Подмосковье поставили девять жилых домов и четыре таунхауса в восьми городских округах. Большинство объектов находятся в Истре.
Среди домов, которые получили кадастровый номер, шесть объектов в поселке Кембридж в истринской деревне Красный Поселок. Также на учет поставили дома в Красногорске, Балашихе, Солнечногорске, Шатуре, Королеве, Коломне и Дубне.
Благодаря постановке на кадастровый учет граждане смогут оформить права собственности и полноправно распоряжаться своим имуществом.