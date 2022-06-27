Еще 13 новостроек Подмосковья получили кадастровый номер

На кадастровый учет В Подмосковье поставили девять жилых домов и четыре таунхауса в восьми городских округах. Большинство объектов находятся в Истре.

Среди домов, которые получили кадастровый номер, шесть объектов в поселке Кембридж в истринской деревне Красный Поселок. Также на учет поставили дома в Красногорске, Балашихе, Солнечногорске, Шатуре, Королеве, Коломне и Дубне.

Благодаря постановке на кадастровый учет граждане смогут оформить права собственности и полноправно распоряжаться своим имуществом.