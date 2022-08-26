Еще 13 незаконных свалок ликвидировали в Пушкино

Ликвидация незаконных свалок продолжается в Подмосковье. С начала июля в пушкинском убрали 13 навалов мусора. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Пушкинский стал одним из округов, где проблема незаконных свалок стояла особенно остро. По словам главы Минэкологии Тихона Фирсова, с начала июля там ликвидировали 13 свалок.

«В общей сложности вывезено 752 кубометра отходов. Почти половина этого объема пришлась на два сельских поселения — Царевское и Ельдигинское. По составу в навалах преобладали строительные отходы и древесные остатки», — сказал он.

Недавно еще 22 свалки убрали в Раменском. Работы в этом направлении сейчас продолжают в Мытищах, где не только устранят навалы мусора, но и установят 17 фотоловушек и 30 информационных стендов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о серьезных штрафах за незаконные свалки в Подмосковье. Благодаря ним уже удалось снизить количество жалоб.