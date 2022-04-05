Еще 13 населенных пунктов Подмосковья получили газ по президентскому проекту

Топливо по проекту «Социальная газификация» пришло еще в 13 населенных пунктов Московской области. Там завершилась прокладка труб.

Об этом сообщили в «Мособлгазе». Жителям напомнили, что следить за работой можно онлайн.

Делать это позволяет интерактивная карта «Мособлгаза». С ее же помощью можно отправить и заявку на участие в проекте «Социальная газификация».

Голубым топливом уже обеспечили деревню Новые Псарьки в Богородском округе, село Власово в Шатуре, деревню Юрьево в Мытищах, деревни Антоново и Тураково в Сергиевом Посаде, деревни Острожки, Мотякино, Одинцово и село Кузовлево в Домодедове, деревню Большое Саврасово в Ленинском округе, деревни Новогородово и Матвеевское в Подольске, деревню Алеево в Ступине.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.