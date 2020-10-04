Еще 13 мусорных полигонов рекультивируют в Подмосковье

«Мы рекультивировали уже 12 полигонов и еще начинаем рекультивацию 13», — отметил Воробьев. По словам главы Московской области, бывшие свалки превратятся в зеленые холмы, которые должны будут радовать местных жителей.

В 2020 году в Московской области закрыли два мусорных полигона. До конца года закроют еще шесть, а еще два преобразуют в комплексы по переработке отходов. Сейчас в регионе уже работают восемь таких комплексов. Они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

За последние пять лет в Подмосковье закрыли 29 свалок старого формата. В регион пришел раздельный сбор мусора и современные решения по утилизации твердых коммунальных отходов.