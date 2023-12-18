Подмосковье 18 декабря 2023, 11:05 Еще 13 медицинских центов открыли в Подмосковье за год при участии инвесторов пресс-служба МинЖил политики МО

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Социальные объекты при участии инвесторов-застройщиков возводят в Подмосковье. Так, за год в Московской области построили 13 медучреждений. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики.

В этом году в Ленинском округе появились две поликлиники в жилом комплексе «Государев дом», поликлиника в жилом комплексе «Восточное Бутово», а также кабинет врача общей практики в жилом комплексе «Первый квартал».

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В жилом комплексе «Люберцы» открыли поликлинику, а в жилом комплексе «Люберцы парк» — два новых медучреждения.

Помимо этого, новые объекты здравоохранения появились в Мытищах, Балашихе, Химках, Наро-Фоминске и Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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