Еще 13 лифтов заменят в Раменском до конца года | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 20:41 Поделиться Telegram

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Viber Еще 13 лифтов заменят в Раменском до конца года

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках программы капитального ремонта в Раменском городском округе заменит еще 13 лифтов до конца года. На сегодняшний день уже заменено семь лифтов.

С 2020 года программа по замене лифтов выполняется в Подмосковье в плановом режиме. На данный момент весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок — 25 лет, заменен.

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«В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области с 2014 года заменено свыше 12 300 лифтов. В 2022 году Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Московской области запланировано заменить 800 лифтов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Лифтовой парк Подмосковья насчитывает более 54 тысяч лифтов.

Самая большая потребность замены лифтового оборудования коснулась крупных городских округов, таких как Балашиха, Красногорск, Королев, Мытищи, Ленинский, Одинцовский, Люберцы, Реутов, Электросталь, Дмитровский, Истра, Пушкинский, Химки.

Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории подмосковного региона. Рисков по вопросу импортозамещения комплектующих в части замены лифтового оборудования нет, подчеркнул министр.

Когда в подъезде два лифта, замена устаревшего оборудования производится таким образом, чтобы жители максимально не ощущали дискомфорт. Пока ведется монтаж одной кабины, вторая продолжает функционировать.

«Новые лифты безопасные, энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за безопасность», — сообщил Валерий Николов, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

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