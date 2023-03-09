Подмосковье 09 марта 2023, 17:35 Еще 13 лавочек-навигаторов установили в лесах Подмосковья с начала года

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В Подмосковных лесах с начала года установили 13 лавочек-навигаторов. Это уникальные объекты, которые изготавливают жители и лесничие Московской области.

«Наш проект полюбился как жителям Московской области, так и самим лесничим. Они с удовольствием в свободное от работы время своими руками из валежной древесины изготавливают лавочки, на которые наносят названия ближайших населенных пунктов с указанием направления и расстояния до них», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также подчеркнул, что сейчас в лесничествах изготавливают новые экземпляры, которые установят уже весной. Отмечается, что на данный момент больше всего лавочек находится в Богородском, Волоколамском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.

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