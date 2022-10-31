Еще 13 коммерческих объектов построят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 13:19 Еще 13 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Сенохранилище, склады, заправку и комбинат по переработке мяса построят инвесторы в Подмосковье. На прошедшей неделе в Центр содействия строительству региона поступило 13 новых проектов.

В Раменском городском округе инвестор построит большое сенохранилище. Проект реализуют на участке площадью 33,5 гектара. Под Серпуховом появится мясоперерабатывающий комбинат — его возведут на участке площадью 3,9 гектара. Еще один проект крупного бизнеса — это заправка в городском округе Химки.

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К малому бизнесу относятся склады в Наро-Фоминском, Пушкинском и Ленинском округах, ангар в Красногорске, производственный центр в Щелкове, аптека в Можайске и другие объекты, которые создадут в регионе дополнительные рабочие места.

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Ранее в Подмосковье ввели дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации, о чем напомнил губернатор Андрей Воробьев.