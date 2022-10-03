Еще 13 кабинетов гериатрической помощи откроют в поликлиниках Подмосковья к концу года | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 15:27 Поделиться Telegram

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Viber Еще 13 кабинетов гериатрической помощи откроют в поликлиниках Подмосковья к концу года

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Порядка 310 коек гериатрической службы будут доступны для пожилых жителей Подмосковья к концу 2022 года. В дополнение к существующим 70 будет организована работа еще 13 кабинетов гериатрии.

«Организм пожилого человека по-другому воспринимает лекарства. Кроме этого, у граждан данной возрастной группы уже много приобретенных хронических заболеваний, и им назначают для приема сразу несколько разных препаратов. Именно в таких случаях нужна помощь врача-гериатра», — пояснил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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Для пожилых граждан в Подмосковье работает областной гериатрический контакт-центр. Он функционирует на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Операторы подскажут, как получить необходимое стационарное или амбулаторное лечение в госпитале, как пройти диагностику, а также, при необходимости, запишут на телемедицинскую консультацию.

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Контакт-центр по гериатрии работает в будни с 09:00 до 16:00. Задать интересующий вопрос или получить консультацию можно по телефону: 8-495-536-28-90.

«В конце прошлого года мы приняли закон, согласно которому жители старше 65 лет, проживающие в сельской местности, могут бесплатно воспользоваться транспортом для посещения учреждений социального обслуживания. Также принят закон, по которому предоставляется бесплатный транспорт для доставки в медицинские организации», — добавил Голубев. В 2022 году услугой бесплатного транспорта в больницы и поликлиники воспользовались более 3,7 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте старых и строительстве новых объектов здравоохранения в Подмосковье. Также он напомнил о стандартизации стационаров в регионе.

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