Еще 13 юным жителям Воскресенска торжественно вручили первые паспорта

Верю, что юные воскресенцы понимают, что нельзя просто числиться гражданином. Необходимо конкретными делами оправдывать это высокое звание. Желаю юношам и девушкам, чтобы они с присущей им энергией, с полученными знаниями и приобретенными умениями сделали все необходимое для процветания нашего округа, области и всей страны.

Алексей Малкин