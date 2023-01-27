27 января 2023, 13:39
Еще 13 юным жителям Воскресенска торжественно вручили первые паспорта
Традицию торжественного вручения первых паспортов поддерживают в Воскресенске. Главный документ гражданина Российской Федерации на этот раз получили 13 ребят.
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин лично вручил паспорта и поздравил школьников с важным событием.
Верю, что юные воскресенцы понимают, что нельзя просто числиться гражданином. Необходимо конкретными делами оправдывать это высокое звание. Желаю юношам и девушкам, чтобы они с присущей им энергией, с полученными знаниями и приобретенными умениями сделали все необходимое для процветания нашего округа, области и всей страны.
Алексей Малкин
Поддержать ребят пришли родные и близкие. Всех гостей торжественной церемонии ждал настоящий праздник с музыкальным подарком.
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Паспорта
Воскресенск
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