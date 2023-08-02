Подмосковье 02 августа 2023, 12:11 Еще 13 госзакупок на содержание дорог опубликовали в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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Еще 13 закупок на поиск подрядчика для содержания дорог опубликовали в Подмосковье. Завершить работы планируют в следующем году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчиков ищут для содержания дорог регионального и межмуниципального значения. Работы будут проводить по госпрограмме Подмосковья «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета.

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Ознакомиться со всеми закупками жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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