Еще 13 дорог отремонтируют в Химках за лето

Летом в Химках планируют отремонтировать 13 дорог. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. Асфальт обновят на 73 тысячах квадратных метров.

По две дороги отремонтируют в Старых и Новых Химках. Это улицы Опанасенко и Соколовская, проспект Мельникова и Вашутинское шоссе.

Еще по три — в Сходне, Фирсановке и Подрезково. Это улицы Микояна, Первомайская, Комсомольская, Песчаная, Шевченко, Железнодорожная, Мцыри, а также Юбилейный проезд.

Выбрать нуждающиеся в обновлении участки нам помогли жители — голосование прошло на портале „Добродел“ Дмитрий Волошин.

Строители уже завершили ремонт дорожного покрытия на улице Соколовской, на Вашутинском шоссе и в ближайшее время приступят к работам на улицах Железнодорожной и Опанасенко. Ремонт этих улиц они планируют завершить до конца июня.

До конца года в Химках улучшат 39 тротуаров, которые выбрали жители. Там заменят плитку, обновят асфальт. На это выделили 24,7 миллиона рублей.

С начала года в Химках устранили более трех тысяч ям — 95% от общего количества выявленных дорожных дефектов.

«Мы уже перевыполнили показатели прошлого года в два раза», — отметил первый заместитель Дмитрий Кайгородов.

С июля планируют вывести на работу дополнительные бригады рабочих, которые будут трудиться ежедневно.