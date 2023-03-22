Подмосковье 22 марта 2023, 11:58 Еще 13 домов исключили из реестра проблемных в Подмосковье

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Денежные компенсации получили дольщики ЖК «Рябиновые аллеи» в Богородском городском округе. Еще 13 домов выбыли из единого реестра проблемных объектов в Подмосковье.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в области продолжается большая работа по решению вопроса обманутых дольщиков. Только за последнюю неделю из единого реестра проблемных объектов исключили 13 многоквартирных домов. Права 27 жителей восстановлены.

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В реестре проблемных остается еще 331 дом. Все эти объекты отработают до конца 2023 года — об этом напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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