Подмосковье 31 марта 2023, 11:46 Еще 13 детских садов поручили достроить в Подмосковье к 1 сентября

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Министерство строительного комплекса Подмосковья провело совещание по вопросу завершения строительства детских садов в 2023 году. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра Константин Лапин, представители администраций девяти городских округов и компаний-подрядчиков.

В 2023 году в Московской области планируют достроить 13 детских садов на 3,7 тысячи мест. Константин Лапин напомнил, что все объекты должны быть готовы к открытию 1 сентября.

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Так, в Ленинском округе будут построены сразу три детских сада — вблизи деревни Боброво на 225 и 325 мест, а также в поселке Развилка на 340 мест. Два современных учреждения возведут в Одинцовском округе — на 300 мест в поселке Новоивановском и на 400 мест на улице Кутузовской.

Сейчас на завершающий этап строительства выходят работы в Королеве, Серпухове, Котельниках и Мытищах. Новый детский сад на 350 мест появится и в Люберцах в микрорайоне Красная Горка, а также в Ступине в микрорайоне Дубки. В Волоколамске возведут учреждение на 125 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.

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