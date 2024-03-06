Подмосковье 06 марта 2024, 12:54 Еще 13 детских площадок модернизируют в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Обновление 13 детских игровых комплексов запланировали в Солнечногорске на 2024 год. Рабочие отремонтируют основания площадок, установят ограждения, заменят резиновое покрытие, лавочки и урны.

Модернизируют и губернаторские площадки, установленные в 2014–2015 годах. В их числе игровые комплексы вблизи дома № 176 на Красной улице и домов № 2, № 3 и № 5 в микрорайоне Рекинцо. Полный список площадок, которые ждет ремонт, опубликован на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

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«Особое внимание уделяем состоянию игровых зон во дворах. Так, в прошлом году провели работы по замене 24 детских игровых комплексов, в том числе и по установке двух губернаторских площадок. Перед тем как приступить к работам в этом сезоне обязательно будут проведены встречи с жителями для детального обсуждения проектов по модернизации игровых зон», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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