Подмосковье 05 апреля 2023, 17:37 Еще 129 договоров на размещение летних кафе заключили в Подмосковье

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Сезон летних кафе в Подмосковье продлится с 1 апреля по 1 ноября. В регионе планируют открыть свыше 800 заведений, не менее 300 из которых — на муниципальных участках. За день договора на их открытие заключили еще 129 предпринимателей.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства Георгий Филимонов.

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«В этом сезоне в Подмосковье планируется открыть более 800 летних кафе, не менее 300 из них на участках, которые находятся в муниципальной и неразграниченной госсобственности», — сказал он.

Больше всего таких договоров заключили в Орехово-Зуеве, Одинцове и Подольске. Подать заявку на открытие летнего кафе предприниматели могут через «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о развитии экономики. Он рассказал, что в этом очень помогает программа импортозамещения, а также меры поддержки, принятые правительством страны.

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