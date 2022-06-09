Еще 128 тысяч датчиков утечки газа безвозмездно установят в домах Подмосковья

Около 128 тысяч новых датчиков утечки газа появится в муниципальном жилье Подмосковья. Их безвозмездно установят по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он рассказал, что вопрос газовой безопасности — один из ключевых в быту.

Подмосковье — самый газифицированный регион России Александр Самарин.

По его словам, для каждого городского округа Подмосковья составили графики, по которым будут устанавливать датчики.

«Есть дорожная карта, исполнение которой Министерство энергетики Подмосковья строго контролирует», — отметил Самарин.

Во втором квартале этого года датчики появятся более чем в 22,6 тысячи газифицированных квартир Подмосковья.

При этом на 100% выполнили квартальный план в Протвине, а в Серебряных Прудах — годовой.