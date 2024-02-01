Подмосковье 01 февраля 2024, 13:55 Еще 125 станций для быстрой зарядки электрокаров откроют в Подмосковье в этом году Telegram-канал вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина

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Подмосковье продолжает развивать инфраструктуру для электромобилей. О планах по открытию новых станций быстрой зарядки рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«В 2023 году наши энергосетевые компании установили 117 зарядных станций, 99 из них — быстрозарядные. Таким образом, сегодня у нас работает уже более 508 ЭЗС. В наших планах на этот год — увеличить сеть почти в два раза и разместить еще 125 станций быстрой зарядки по федеральному проекту „Электроавтомобиль и водородный автомобиль“», — сообщил Евгений Хромушин.

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Заправка электрокара в Подмосковье стоит в среднем от 600 до 1500 рублей. Время зарядки напрямую зависит от мощности ЭЗС: чем она больше — тем быстрее насыщается батарея авто.

Парк электрокаров в Подмосковье постоянно растет. В 2019 году в регионе числился лишь 141 такой автомобиль, а в 2022-м их было уже 13,6 тысячи.

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