Еще 123 образовательных центра «Точка роста» открыли в Подмосковье

Новые образовательные центры «Точка роста» открыли еще более чем в 40 городских округах Подмосковья. По всей области их теперь 242.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что основная задача «Точек роста» — дать качественное дополнительное образование вне зависимости от места проживания. Это важный федеральный проект. Он позволяет ребятам даже с удаленных территорий учиться с использованием передовых технологий Ирина Каклюгина. Речь идет о роботах, конструкторах для программирования и о цифровых лабораториях по физике, химии, биологии. «До конца 2024 года мы откроем еще свыше 500 центров. Таким образом, уже во всех сельских школах появятся „Точки роста“», — подчеркнула Каклюгина. Центры «Точка роста» открывают по президентскому проекту «Образование».