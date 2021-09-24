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    24 сентября 2021, 11:28

    Еще 123 образовательных центра «Точка роста» открыли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новые образовательные центры «Точка роста» открыли еще более чем в 40 городских округах Подмосковья. По всей области их теперь 242.

    Еще 123 образовательных центра «Точка роста» открыли в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что основная задача «Точек роста» — дать качественное дополнительное образование вне зависимости от места проживания.

    Это важный федеральный проект. Он позволяет ребятам даже с удаленных территорий учиться с использованием передовых технологий

    Ирина Каклюгина.

    Речь идет о роботах, конструкторах для программирования и о цифровых лабораториях по физике, химии, биологии.

    «До конца 2024 года мы откроем еще свыше 500 центров. Таким образом, уже во всех сельских школах появятся „Точки роста“», — подчеркнула Каклюгина.

    Центры «Точка роста» открывают по президентскому проекту «Образование».