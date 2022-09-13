Еще 123 образовательных центра «Точка роста» открыли в школах Подмосковья | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Еще 123 образовательных центра «Точка роста» открыли в школах Подмосковья

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Еще 123 образовательных естественно-научных центра открыли на базах подмосковных школ в 39 округах. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Новые образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей открылись в 39 городских округах. Теперь в регионе 365 таких центров», — сообщила вице-губернатор.

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Она добавила, что в ближайшие годы «Точки роста» откроют во всех сельских школах Подмосковья. Это позволит детям из отдаленных территорий использовать в обучении передовые технологии. Центры открывают по нацпроекту «Образование».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Он станет третьим образовательным кластером в Подмосковье.

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