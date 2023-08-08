Подмосковье 08 августа 2023, 21:52 Еще 1200 литров «добрых крышечек» отправят на переработку в Подмосковье Пункт приема добрых крышечек — офис регоператора волонтеры акции из ПК Печагин / МСК-НТ

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В августе специалисты Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» — регоператора по обращению с ТКО — вывезли из пунктов приема 1,2 тысячи литров разноцветного пластика. Вес «добрых крышечек» составил 250 килограммов, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

В рамках благотворительной акции «Добрые крышечки» пластик отправят на переработку, а вырученные средства пойдут на помощь детям-сиротам с особенностями развития. Их опекает проект «Волонтеры в помощь детям — сиротам».

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В Подмосковье работает 21 пункт приема пластика от филиала регоператора из Чехова. Их можно найти на карте по ссылке.

«Абсолютные рекордсмены сбора — работники чеховского ПК „Печагин“ Они собрали и доставили в офис регоператора около 400 литров, а это около 100 килограммов пластиковых крышечек», — уточнили в ведомстве.

Также много крышечек принесли дети и родители подольской МОУ СОШ № 1. Больше всего пластика вывезли из ТЦ «Капитолий» в Подольске, центра «Вертикаль» в Пущине, КЦ «Дружба» и городской библиотеки № 1 в Чехове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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