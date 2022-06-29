Еще 120 рабочих мест появится на заводе упаковки для молока в Чехове

Известная подмосковная компания «МолоПак» решила расширять действующее производство упаковки для хранения жидких пищевых продуктов. Проект реализуется в городском округе Чехов, его направят на импортозамещение в России.

«Инвестиции в импортозамещающий проект компании „МолоПак“ оцениваются в 1,2 миллиарда рублей. В рамках расширения производства на предприятии будет дополнительно создано порядка 120 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Плановый срок реализации проекта — 16 месяцев», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее эта компания стала первой в России, которая начала выпускать асептическую упаковку для продуктов с длительным сроком хранения. Например, для молока, сока и вина. Упаковка делается на картонной основе. Продукция этой компании ни в чем не уступает зарубежным аналогам. На фоне западных санкций в компании видят возможности для расширения производства, нужно нарастить поставки отечественной упаковки на российский рынок.