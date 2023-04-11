Подмосковье 11 апреля 2023, 17:50 Еще 120 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках в 2023 году

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Капитальный ремонт 120 многоквартирных домов проведут в Химках в 2023 году. Работы будут идти в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Кровлю отремонтируют в 55 многоквартирных домах округа, инженерные сети заменят в 41 доме, еще в 35 — обновят фасады и в трех — реконструируют фундаменты, подвалы и лифтовое оборудование.

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Масштабные работы по замене кровли по региональной программе капремонта уже идут на двух объектах в Старых Химках. Также ремонтировать крышу начали в доме № 15 на улице Мичурина в микрорайоне Сходня, там уже заменили балки и плиты. Работы закончат к августу.

«Все кровельные работы проходят при строгом соблюдении мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Кроме того, в рамках проекта «Чистый подвал» в Химках обследуют 737 цокольных этажей, проведут локальный ремонт инженерных систем, очистят и осушат помещения.

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