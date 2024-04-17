Подмосковье 17 апреля 2024, 13:07 Еще 120 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендациям коллег с начала года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Программа «Приведи друга» для медицинских работников действует в Подмосковье с 2022 года. Благодаря ей в больницы и поликлиники региона устроились сотни специалистов, из них 124 — уже в этом году.

«Благодаря программе „Приведи друга“ с начала года в наши больницы и поликлиники вышли на работу 124 новых медика. Отмечу, что наиболее востребована эта программа у медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов, хирургов и участковых педиатров»», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Реклама

Специалист, который привел на работу своего товарища, может получить премию до 50 тысяч рублей. Деньги выплачиваются в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы нового сотрудника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые медцентры откроют в восьми округах Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».