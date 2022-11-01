Еще 12 земельных участков многодетных семей обеспечили электроснабжением в Раменском | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 14:54 Еще 12 земельных участков многодетных семей обеспечили электроснабжением в Раменском

Читать 360tv в

Участки в деревне Дементьево Раменского городского округа, выделенные многодетным семьям, обеспечили электроэнергией. Работы выполнили энергетики гжельского производственного отделения Раменского филиала «Мособлэнерго».

К участкам протянули воздушные линии электропередачи длиной 1,4 и 1,2 километра. Также здесь была построена комплектная трансформаторная подстанция.

Реклама

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье техническое присоединение к инженерной инфраструктуре для всех категорий потребителей проводится в электронной форме.

Реклама

«Возможность подать единую заявку в электронном виде позволила снизить с четырех месяцев до 78 дней сроки подключения к электрическим сетям предпринимателей», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подать единую заявку на обеспечение электроэнергией можно в личном кабинете РПГУ.