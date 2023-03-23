23 марта 2023, 10:32
Еще 12 закупок на ремонт и строительство опубликовали в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал еще 12 закупок на ремонт и благоустройство за неделю на портале ЕАСУЗ. Подрядчиков найдут для освещения дорог, поставки оборудования, строительство и другие работы.
Трассу Беспятово — Воронино появится освещение, участок дороги Старосимферопольское шоссе — Бережки отремонтируют, в Красногорске построят детский сад на 250 мест, а в учебные мастерские школ Коломны поставят новое оборудование.
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Также подрядчики проведут реконструкцию спорткомплекса «Старт» в Реутове, в Королеве создадут пристройку на 400 мест к школе №1, а в Орехово-Зуеве отремонтируют главный корпус центра «Добрый дом «Куровской»».
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Подробнее об этих и других закупках можно узнать по ссылке.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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