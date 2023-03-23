Подмосковье 23 марта 2023, 10:32 Еще 12 закупок на ремонт и строительство опубликовали в Подмосковье за неделю

Читать 360tv в

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал еще 12 закупок на ремонт и благоустройство за неделю на портале ЕАСУЗ. Подрядчиков найдут для освещения дорог, поставки оборудования, строительство и другие работы.

Трассу Беспятово — Воронино появится освещение, участок дороги Старосимферопольское шоссе — Бережки отремонтируют, в Красногорске построят детский сад на 250 мест, а в учебные мастерские школ Коломны поставят новое оборудование.

Реклама

Также подрядчики проведут реконструкцию спорткомплекса «Старт» в Реутове, в Королеве создадут пристройку на 400 мест к школе №1, а в Орехово-Зуеве отремонтируют главный корпус центра «Добрый дом «Куровской»».

Реклама

Подробнее об этих и других закупках можно узнать по ссылке.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».