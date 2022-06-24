Еще 12 врачей безвозмездно получили землю в Подмосковье

Еще 12 врачей в Подмосковье получили в безвозмездное пользование земельные участки, все они принимали участие в областной программе «Земля врачам». В целом в программе участвует три округа — те районы, в которых больше всего не хватает медиков к текущему моменту. В этот раз землю получили врачи в городском округе Шатура.

«Землю могут получить врачи, работающие в медучреждениях округа, но есть обязательные условия: стаж должен быть три и более лет, а также врач должен быть узким специалистом. Всего 36 специальностей», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Один из врачей, который принял участие в масштабной программе, — это педиатр Христина Ермачкова. Она рассказала, что работа каждого медика совсем не простая. Пандемия еще раз продемонстрировала, насколько бесценен труд врачей в нашей стране. А проект по выдаче земли помогает верить в эту профессию, обрести собственный дом на собственной земле, отметила она.

Христина Ермачкова окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «Педиатрия». На протяжении последних семи лет она трудится в Шатурской областной больнице. Ей удается эффективно лечить маленьких пациентов и делать все, чтобы они были здоровыми.

Когда началась пандемия, Христина одной из первых решила пойти бороться с инфекцией в инфекционное отделение одной из больниц. Ее наградили благодарственным письмом губернатора Московской области за самоотдачу, которую она проявила в своей работе.