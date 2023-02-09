Подмосковье 09 февраля 2023, 13:20 Еще 12 видов контроля бизнеса переведут в цифровой формат в Подмосковье

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Контрольную деятельность в Подмосковье ведут 15 органов власти. Это шесть видов федерального и 32 вида регионального надзора. Их активно переводят в цифровой формат. Так, в этом году станут доступны онлайн еще 12 процедур.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности работает на портале госуслуг. С его помощью предприниматели и органы власти взаимодействуют по 34 видам контроля.

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«В 2023 году мы планируем „прошить“ в этом цифровом сервисе еще пять видов федерального, один регионального и шесть муниципальных видов контроля», — отметил глава ведомства Артур Гарибян.

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Он добавил, что перевод процедур в «цифру» позволит сократить до 73% времени.

За год надзорные органы провели 7,9 тысячи проверок и свыше 21,2 тысячи профилактических мероприятий. Была оцифрована 151 форма документов. В этом году работу продолжат. Она коснется бизнеса в сферах экологии, дорог, благоустройства и других.

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