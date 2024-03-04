Подмосковье 04 марта 2024, 12:53 Еще 1,2 тысячи жителей Раменского округа обеспечат надежным электроснабжением в 2024 году «Мособлэнерго»

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Компания «Мособлэнерго» начала капитальный ремонт высоковольтной линии в Раменском округе. Это позволит обеспечить надежным электроснабжением более 1,2 тысячи жителей села Игумново, деревень Донино, Дементьево и Захарово.

Работы уже выполнены на участке села Игумново в Третьем Луговом проезде. Здесь заменили две опоры и смонтировали 150 метров самонесущего изолированного провода. Этот участок обеспечивает электричеством оборудование сотовой связи.

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Общая протяженность воздушной линии составляет девять километров. Она проходит от распределительной подстанции в селе Игумново до трансформаторной подстанции в деревне Захарово. Все работы планируется завершить в июле.

В 2023 году энергетики «Мособлэнерго» отремонтировали 31,8 километра воздушных линий и 19,3 километра кабельных линий в Раменском округе.

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