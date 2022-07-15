Еще свыше 1,2 тысячи километров газопроводов построили в Подмосковье

Около 120 километров труб прокладывают в Подмосковье в рамках проекта «Социальная газификация» ежемесячно. Это помогает бесплатно подводить голубое топливо к земельным участкам жителей.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов сообщил, что с начала реализации проекта в Подмосковье построили 1,2 тысячи километров газопроводов.

Сейчас работа идет более чем в 160 населенных пунктах Подмосковья Игорь Баранов.

Газ бесплатно подводят к границам участка, а затем жители за небольшую стоимость могут провести топливо в дом.

«Чтобы подключить дом к газу, жителям необходимо заключить комплексный договор с газораспределительной компанией и подать заявку», — напомнил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он уточнил, что сделать это можно онлайн, в МФЦ или офисе выбранной компании.

Всего по президентской программе газ бесплатно проведут в дома 300 тысяч жителей Московской области.