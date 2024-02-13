13 февраля 2024, 09:57
Еще 1,2 тысячи камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье с начала года
Система «Безопасный регион» в Подмосковье пополнилась на 1,2 тысячи уличных камер с января. Об этом сообщили в региональном министерстве госуправления, IT и связи.
Камеры «Безопасного региона» держат под контролем ситуацию во дворах и на улицах, возле детских садов, школ и торговых центров. Устройства есть на железнодорожных переездах и в других общественных местах. Кроме того, камеры помогают проверять строительство важных объектов в Подмосковье.
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Данные с видеокамер использует искусственный интеллект. Нейросеть следит за уборкой снега, выявляет скопления бродячих животных, контролирует состояние контейнерных площадок, определяет незаконную торговлю, ведет подсчет посетителей парков.
Сейчас система «Безопасный регион» в Московской области насчитывает 133,2 тысячи видеокамер.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Искусственный интеллект
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