Подмосковье 03 мая 2023, 15:13 Еще 1,2 тысячи гектаров Подмосковья передали в муниципальную собственность для уничтожения борщевика Министерство имущественных отношений МО

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В этом году в Московской области на площади более 1,2 тысячи гектаров уничтожат борщевик сосновский. Для этого в муниципальную собственность передали 14 участков, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, борщевик уничтожат в Мытищах, Можайске, Талдоме и Павловском Посаде. Работы продолжатся и в других городских округах.

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В прошлом году для ликвидации растения в собственность муниципалитетов передали 55 земельных участков общей площадью 523 гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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